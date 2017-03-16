Израильские самолеты нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

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ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Палестинцы не сообщили об ущербе и пострадавших в результате израильских авиаударов, передает SalamNews со ссылкой на "Интерфакс".
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