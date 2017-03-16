Меркель и Олланд разрешили выступления турецких министров

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд провели телефонный разговор, одной из тем которого стал скандал с недавним запретом турецким министрам выступать в Нидерландах и Германии. Об этом заявил в Берлине официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер и президент также говорили о возможных выступлениях турецких политиков на связанных с референдумом мероприятиях в Германии и во Франции. Было выражено единство, что такие выступления могут быть согласованы, однако при условии, что соблюдаются все предпосылки и условия. К примеру, об их проведении следует заявлять своевременно и достоверно, а также они должны строго соответствовать немецкому и французскому праву", - сказал Зайберт.