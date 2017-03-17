В Турции задержали двух членов ИГ, планировавших атаки в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двух членов террористической группировки ИГ, предположительно планировавших вооруженные нападения в Стамбуле.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, по данным газеты Hurriet, подозреваемые были арестованы в четверг в ходе полицейской операции в стамбульском районе Кягытхане. При обыске у них были обнаружены два автомата Калашникова и свыше 500 патронов.

Сообщается, что задержанные принадлежат к той же ячейке ИГ, что и Абдулкадыр Машарипов, который в новогоднюю ночь совершил нападение на стамбульский ночной клуб Reina. По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Машарипов был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.