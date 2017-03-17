Госдеп: США сохранят санкции в отношении России

США сохранят санкции в отношении России, пока не вернет контроль над Крымом Украине. Как передает islam.az со ссылкой на СМИ, об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Марка Тонера.

В заявлении отмечается, что «три года назад Россия захватила и оккупировала Крым». В Годепе считают, что Россия провела нелегитимный референдум, в ходе которого жители Крыма «вынуждены были голосовать, в то время как иностранные вооруженные силы оккупировали их земли». «Соединенные Штаты не признают «референдум» России от 16 марта 2014 года и попытку аннексии Крыма. Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», - отмечается в заявлении.

«За последние три года русские оккупационные «власти» в Крыму начали кампанию по подавлению инакомыслия», - отмечает Тонер. «Наблюдатели за соблюдением прав человека зафиксировали случаи насильственных исчезновений, внесудебных казней, пыток и штрафных психиатрических госпитализаций. Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергались политически мотивированному преследованию и продолжают подвергаться постоянным репрессиям».

«Мы призываем Россию прекратить попытки подавления свободы выражения мнений, мирных собраний. Крым входит в состав Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции в отношении России сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».