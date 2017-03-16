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Режим прекращения огня был нарушен 117 раз

Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 117 раз.

Как сообщили в министерстве, с позиций, расположенных в селах Вазашен, Беркабер Иджеванского района,  Воскеван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гызылхаджылы, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Мунджуглу, Коханеби, Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шураабад, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.


Опубликовано:17 Март, 2017  11:49, ]]>Печать]]>
 
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