Режим прекращения огня был нарушен 117 раз

Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 117 раз.

Как сообщили в министерстве, с позиций, расположенных в селах Вазашен, Беркабер Иджеванского района, Воскеван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гызылхаджылы, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Мунджуглу, Коханеби, Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шураабад, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.