Четверо мусульман претендуют на пост гендиректора ЮНЕСКО

Сегодня ЮНЕСКО объявила имена девяти кандидатов на пост генерального директора организации.

Как передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru, сейчас специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры возглавляет Ирина Бокова (Болгария), а председателем исполнительного совета является Мухаммад Самих Амр (Египет).

Выборы нового главы ЮНЕСКО состоятся осенью этого года. Примечательно, что четверо из девяти кандидатов на этот пост – мусульмане. Среди них - Полад Бюльбюльоглы (Азербайджан), Хамад бин Абдулазиз аль-Кауари (Катар), Салих аль-Хаснауи (Ирак), Мушира Хаттаб (Египет) и Вера аль-Хури Лакёй (Ливан), а также Фам Суан Шон (Вьетнам), Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа (Гватемала) и Одри Азулай (Франция).