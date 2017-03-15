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Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - гаджи Шахин Гасанлы.
"Репортеры без границ" назвали Сирию самой опасной страной для журналистов
Гаджи Шахин: "Почему мы не должны гневаться" Видео
Четверо мусульман претендуют на пост гендиректора ЮНЕСКО
Россия по линии Интерпола объявила в розыск азербайджанку, которая является членом вооруженной группировки
Действительно ли милостыня предотвращает беды? Ислам в вопросах
SOCAR обеспечит бесплатным газоснабжением еще 19 мечетей в Грузии
Трамп об ассимиляции мусульман
Каково значение слов «Фатима» и «Захра»? Ислам в вопросах
Bзрыв прогремел в здании Дворца правосудия в Дамаске, 25 человек погибли
Глобальный Саммит «ОИС Модель – Академия Международных Отношений» в этом году будет проведен в Азербайджане, накануне Исламских Игр Фотолента
Грех ли отмечать праздник Новруз?
Двое турецких военнослужащих погибли при взрыве в провинции Мардин
Президент Азербайджана: «Исламская солидарность - чрезвычайно важный фактор»
Действителен брак молодежнов-шиитов, если его зачитает представитель ахли-сунны? Ислам в вопросах