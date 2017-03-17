США не исключают применения силы против КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не исключает военных мер в отношении КНДР, если она будет угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам, сообщает из Сеула в пятницу информационное агентство Рёнхап.

"Не хотим доводить до военного столкновения, но если Северная Корея предпримет действия, угрожающие Южной Корее и американским войскам, то в ответ будут приняты меры", — приводит агентство слова Тиллерсона по итогам его переговоров с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.