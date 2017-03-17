В Сирии ликвидировали командира ИГ, виновного в разрушении Пальмиры

Подразделения сирийской армии ликвидировали одного из полевых командиров террористической группировки ИГ, по приказам которого в 2015 году был разрушен ряд античных памятников Пальмиры.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Согласно этим данным, речь идет о боевике, известном под прозвищем "Абу Хамид ас-Сукни". Он был родом из небольшого городка Ас-Сукна, лежащим между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, за что и получил такое прозвище. Как утверждают источники, он лично отдавал приказ своим подчиненным уничтожить объекты древней культуры, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.