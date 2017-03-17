HRW сообщила о гибели детей в Йемене при атаке арабской коалиции

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией запустила оснащенные кассетными бомбами ракеты в феврале этого года на севере Йемена, в результате чего двое детей погибли.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

"Коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжила использовать повсеместно запрещенные кассетные бомбы в Йемене, что говорит о бездушном пренебрежении жизнями мирных жителей", — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз (Steve Goose).

Как сообщает HRW, ракеты были произведены в Бразилии. "Саудовская Аравия, ее партнеры по коалиции и Бразилия в качестве производителя должны немедленно присоединиться к международному договору, запрещающему кассетные бомбы", — добавил Гуз.

Как сообщает HRW, нападение произошло 22 февраля, когда мальчики 10 и 12 лет работали на сельскохозяйственном участке. Информацию и фотографии, подтверждающие использование кассетных бомб в той атаке, предоставили HRW очевидцы событий и родственники погибших детей.