"Репортеры без границ" назвали Сирию самой опасной страной для журналистов

Сирия остается самой опасной для журналистов страной в мире.

Как передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в докладе "Репортеров без границ".

По данным этой международной неправительственной организации, за шесть лет конфликта в Сирии погибли в общей сложности 211 журналистов - как сирийских, так и зарубежных. В прошлом году были убиты 19 представителей СМИ.

"Акты запугивания, аресты, похищения, убийства стали привычным явлением в Сирии и складываются в ужасающую картину", - говорится в докладе.

"Сирия уже многие годы остается самой смертоносной страной для журналистов", - констатируют "Репортеры без границ", призывая все стороны конфликта оберегать работающих на месте представителей СМИ.

В докладе говорится, что в настоящее время в Сирии по меньшей мере 26 журналистов находятся в заключении, 21 удерживаются в качестве заложников или числятся пропавшими без вести.