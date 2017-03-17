Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 115 раз

Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван, Барекамаван, Бердаван и Довех Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор, Айгепар, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении были подвергнуты обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Бала Джафарли, Фарахли, Гушчу Айырым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Джавахирли, Мерзили, Немирли и Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Гараханбейли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.