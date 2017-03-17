Читатель спрашивает: Сколько лет прожила Ее Светлость Фатима (а)?

О том, сколько лет прожила Ее Светлость Фатима (а), имеются различные мнения. Причина тому – разные мнения о дате рождения Ее Светлости. Большинство ученых ахли-сунны пишут, что Фатима (а) родилась за 5 лет до ниспослания пророчества Его Светлости Мухаммаду (с). Если учесть, что пророческая миссия длилась 23 года, а Фатима (а) после кончины отца прожила очень недолго, то можно прийти к выводу, что она умерла в 28 лет. Некоторые ученые, как ахли-сунны, так и шиитов, пишут, что Фатима родилась спустя год или два после ниспослания пророчества. Если придерживаться этой версии, Ее Светлость прожила 21 или 22 года. Большинство же шиитских источников утверждает, что Фатима (а) родилась спустя 5 лет после ниспослания пророчества, и прожила приблизительно 18 лет.