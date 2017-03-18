Трамп и Меркель не пожали друг другу

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не пожали друг другу руки во время фотографирования в Белом доме.

Как передает islam.az со ссылкой на Politico, лидеры двух стран позировали фотографам в Овальном кабинете, и многочисленные репортеры в какой-то момент стали просить их пожать друг другу руки, чтобы запечатлеть и этот момент.

Канцлер Германии повернулась к Трампу и спросила, готов ли он пожать ей руку, но американский президент продолжал смотреть на журналистов и никак не отреагировал на инициативу Меркель.

СМИ не исключают, что Трамп просто не расслышал в общем шуме предложения коллеги, но видео "странного" эпизода первой в истории встречи этих лидеров быстро распространилось в интернете. Некоторые вспомнили, что Трамп известен долгими и очень активными рукопожатиями. Так, премьеру Японии Синдзо Абэ он жал руку целых 19 секунд во время встречи в Овальном кабинете.