Желательные деяния праздника Новруз

В некоторых религиозных источниках содержатся следующие сведения о желательных деяниях праздника Новруз.

Рави по имени Муалла ибн Хунейс передавал от Имама Садыка (а), что Его светлость рекомендовал в день Новруза совершать большое омовение, надевать чистые одежды, душиться и поститься. Кроме того, согласно наставлениям Имама Садыка (а), в день Новруза после совершения намазов зохр и аср и их нафила (то есть желательные намазы) желательно совершить еще 4 раката намаза. Шейх Аббас Гумми в книге "Мафатихуль-джинан" пишет, что этот ракат совершается как два двухракатных намаза, то есть после второго и четвертого ракатов произносится приветствие. В первом ракате намаза после суры "Фатиха" 10 раз читается сура "Гадр", во втором ракате после "Фатихи" 10 раз читается сура "Кафирун", в третьем ракате после "Фатихи" 10 раз читается сура "Ихлас", а в четвертом ракате после "Фатихи" по 10 раз читаются суры "Фалаг" и "Нас". Сразу же после окончания намаза совершается земной поклон и при этом желательно прочитать следующую молитву: "Аллахумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммадиниль-овсийайиль-марзиййин. Ва ала джамии анбийаика ва русулика би-афзали салаватик. Ва барик алейхим би-афзали баракатик. Ва салли ала арвахихим ва аджсадихим. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Ва барик лана фи йовмина хазаль-аллази фаззалтаху ва каррамтаху ва шаррафтаху ва аззамта хатарах. Аллахумма барик ли Фима анамта бихи алеййа хата ла ашкура ахадан гейрак. Ва васси алеййа фи ризги йа зал-джалали Валь-икрам. Аллахумма ма габа анни фала йагибанна анни овнука ва хифзук. Ва ма фагадту мин шейин фа ла туфгидини овнака алейхи хата ла атакаллафа ма ла ахтаджу илейх. Йа зал-джалали валь-икрам".

Перевод: "Господи, пошли салават Мухаммаду и потомству Мухаммаду – наместникам, которыми Аллах доволен. Пошли свой самый превосходный Салават всем пророкам и посланникам. Благоденствуй их, пошли свой Салават их душам и плоти. Господи, пошли свое благоденствие Мухаммаду и его потомкам. Сделай этот день для нас благостным. Сделай Свои блага для меня благословенными, чтобы я никого не возблагодарил кроме тебя. Увеличь мой хлеб насущный, о великий Аллах! Господи, если что и будет сокрыто от меня, сделай так, чтобы стало мне о том известно! Господи, если даже все потеряю, лишь бы Ты не отвернулся от меня! Чтобы я не утруждал себя деяниями, в которых не нуждаюсь. О, Великий Аллах!".

В хадисе говорится, что человеку, совершившему намаз указанным образом, будут прощены многие грехи. Рекомендуется также в день Новруза много произносить зикр "йа заль-джалали валь-икрам".

В день праздника, в момент весеннего равноденствия богоугодно читать также следующую молитву: "Йа мугаллибаль-гулуби Валь-абсар. Йа муддабираль-лейли Ван-нахар. Йа мухаввилаль-ховли Валь-ахваль. Хаввил халана ила ахсаниль-хал".

Перевод: "О, Аллах, управляющий сердцами и взглядами! О, Аллах, сменяющий ночь на день! О, Аллах, изменяющий времена и настроения! Смени наше состояние в лучшую сторону!".

(Еще раз напоминаем, что Новруз это не исламский праздник, а праздник нашего народа и народов региона. Но ислам не запрещал добрые традиции народов. Для того, чтобы отметить этот праздник в не противоречащем Исламу духе, следует исполнять его богоугодные деяния – наведение чистоты, проявление милосердия родным и близким, поддержание связи с родственниками, взаимопомощь и т.п. и сторониться бессмысленных сторон. Указанные выше деяния, красят праздник в еще более духовный цвет.)

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