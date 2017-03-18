Читатель спрашивает: Существует ли в Исламе указание об оказании почтения сейидам?

Сейиды – представители рода хашимитов, предков Пророка (с). В мусульманском мире сейиды, происходящие непосредственно из рода Пророка (с), составляют преимущество и пользуются особоым уважением. На протяжении всей истории сейидам оказывалось почтение. Половина хумса также выплачивается малоимущим сейидам, что делает их еще более уважаемыми и устраняет их бытовые проблемы. Пророк (с) велел: «Оказавший уважение моим потомкам, оказал уважение мне». «Мое исцеление достанется тому, кто деяниями, словами и имуществом оказывал помощь моим потомкам» (Мустадрак аль-Васаиль, т.12, стр.376).