Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 143 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 143 раза.

Как сообщили в пресс-службе министерства, с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Барекамаван, Шаваршаван и Воскеван Ноемберянского района подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах и в селе Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, обстрелу были подвергнуты позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Баш Гервенд, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Гараханбейли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.