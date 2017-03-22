Нидерланды санкционировали акцию террористов PKK

Сторонники террористической организации PKK провели в Гааге санкционированное шествие.

Как передает islam.az, об этом сoобщил Anadolu.

Участники акции несли портреты главаря террористов PKK Абдулла Оджалана и флажки с символикой террористов.

Организаторы шествия, в котором приняли участие до 200 человек, попытались завуалировать истинные причины акции мероприятиями, приуроченными к празднику Новруз.

Сторонники PKK скандировали призывы к противодействию пакету изменений, вынесенных на конституционный референдум 16 апреля в Турции.

При этом организаторы акции призвали провести аналогичную акцию в столице Бельгии – Брюсселе, где располагаются основные институты ЕС.