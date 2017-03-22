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Имама московской мечети будут судить за публичное оправдание терроризма

Дело в отношении имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, передано в суд, сообщил "Интерфаксу" в среду его адвокат Дагир Хасавов.

По его словам, дело будет рассматривать Московский окружной военный суд, передает islam.az.

Велитов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, являясь председателем Совета и одновременно имамом религиозной организации, во время молитв в мечети на улице Хачатуряна произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Свою вину Велитов не признает.


Опубликовано:22 Март, 2017  15:18, ]]>Печать]]>
 
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