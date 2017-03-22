СМИ: С конца января в Сирии погибли трое россиян

Агенство Reuters сообщило о гибели ещё трёх россиян в боях в Сирии: двое из них были российскими военными, а третий - бойцом частной военной кампании (ЧВК), передает islam.az со ссылкой на РБК.

В Сирии в период с конца января текущего года погибли еще двое российских военных, чью смерть не подтверждало министерство обороны России, - офицер Сергей Травин, которому было немного за сорок, и командир горного разведывательного батальона 37-летний Игорь Ворона, пишет агентство Reuters. По словам знакомой Ворона, военный погиб 5 февраля 2017. Отмечается, что погибший был в ранге подполковника российской армии.

Кроме того, Reuters выяснил, что в Сирии также погиб один из бойцов частной военной компании (ЧВК) - 52-летний Юрий Сокальский. По словам знакомого с ним человека, 10 января текущего года он отправился из Геленджика, где жил, в Ростов-на-Дону, чтобы присоединиться к группе, работавшей на частную компанию, которая отправлялись в Сирию.

31 января Сокальский умер от ранений от шрапнели в Тиясе (провинция Хомс), пишет Reuters со ссылкой на документ из российского консульства в Дамаске, а также справку о смерти, оформленную военным госпиталем в Хомсе. Помимо него в тот же день, по данным Reuters, погибли Алексей Найнодин, Роман Руденко, а также еще один мужчина, житель города Кропоткин, чье имя агентству выяснить не удалось.