Читатель спрашивает: Что означает слово «фарадж»?





Слово «фарадж» означает освобождение от трудностей, спасение. Под этим подразумевается приход 12-го Имама (а). Ожидание прихода Имама (а) с точки зрения саваба приравнивается к богослужению. Наш Пророк (с) велел: «Самым превосходным среди богослужений является ожидание фараджа» (Бихаруль-анвар, т.52, стр.125).

Здесь подразумевается не пассивное, разрушающее ожидание, а созидательное. Ожидание прихода – значит готовить себя к тому дню, быть на стороне истины, не мириться со злом. В одном из хадисов от имама Джафара Садига (а) говорится: «Желающий быть сподвижником имама Мехди, должен ждать. При этом должен воздерживаться от грехов и совершенствовать свою нравственность» (Бихаруль-анвар, т.52, стр. 140).