Диверсанты подорвали крупнейший склад боеприпасов Украины

В Харьковской области горят склады с боеприпасами, сообщило министерство обороны Украины.

"Сегодня, 23 марта, в 2.45 на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар. Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте", — говорится в сообщении.

В Балаклее расположен крупнейший на Украине военный склад. Здесь хранится 138 тысяч тонн снарядов.

Пожар привел к детонации боеприпасов, организована семикилометровая "зона безопасности", заявил военный прокурор страны Анатолий Матиос. Причиной случившегося он назвал диверсию.