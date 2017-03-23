Тереза Мэй: Террорист, осуществивший атаку в Лондоне, был британцем

Террорист в Лондоне был британцем и действовал один, у полиции нет данных о новых готовящихся терактах.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила британский премьер Тереза Мэй.

"Террорист действовал один, полиция не располагает данными о подготовке новых атак… Он (террорист) был британцем", — сказала премьер, выступая в парламенте.

По словам премьера, ранее подозреваемый попадал в поле зрения контрразведки, однако в настоящее время в связи с ним не велось следствия или наблюдения.

"Террорист действовал, руководствуясь мотивами исламского экстремизма", — добавила премьер.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени в среду в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.