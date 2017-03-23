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Австралийские власти не пустили в страну 500 сирийских беженцев

Власти Австралии отказали в предоставлении убежища 500 сирийским беженцам из соображений безопасности, сообщает Associated Press.

"Трагические события в Лондоне и в других местах говорят о том, что подход правительства был благоразумным, и есть люди, которых мы не впустим из соображений национальной безопасности. Это люди, относительно которых у нас есть опасения. Мы их не пустили в нашу страну, и ни когда не пустим", - цитирует агентство слова министра по делам иммиграции и безопасности границ Питер Даттона.

Власти Австралии заявили в сентябре 2015 года, что готовы принять на своей территории 12 тыс. беженцев из Сирии и Ирака. А ранее на этой неделе правительство заявило, что более 10 тыс. человек уже прибыли в Австралию, передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".


Опубликовано:23 Март, 2017  16:29, ]]>Печать]]>
 
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