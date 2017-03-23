Военные поймали ребенка-смертника, которого террористы ИГ послали в Мосул

Военные в иракском Мосуле поймали семилетнего ребенка, на теле которого под футболкой с логотипом ФК "Челси" был спрятан пояс со взрывчаткой. Кадры страшной находки публикуют западные СМИ, в частности издание The Dailymail.

Как передает islam.az со ссылкой на Ren.tv, на видео иракский боец снимает с ребенка футболку, обнажая для объектива камеры жуткую картину – мальчик опоясан смертоносными проводами, взрывчаткой и бинтами.

Мужчина аккуратно при помощи специальных ножниц срезает с ребенка пояс, призывая при этом малыша не бояться. По словам военных, на тело ребенка пояс смертника прикрепили террористы ИГ.