ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Как передает islam.az, об этом сообщило агентство Reuters.

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40. В ходе расследования полиция задержала восемь человек.