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Новости » Ислам в вопросах

Каковы основные правила сна в Исламе?

Читатель спрашивает: Каковы основные правила сна в Исламе?

В связи со сном есть два важных указания: перед сном совершить малое омовение и лежать на спине или на правом боку. Спать, совершив малое омовение, считается по шариату желательным деянием. Пророк (с) велел, что каждый, совершивший перед сном малое иои большое омовение, считается совершившим богослужения всю ночь (Бихаруль-анвар, т.76, стр.181).

Согласно хадисам, Пророк (с) спал на спине. И сон лицом к кибле считается одним из особенностей верующего, он должен спать на правом боку, лицом к кибле (Бихаруль-анвар, т.76, стр.186-187). Отметим, что и в могилу тело укладывают именно таким способом. Сон в таком положении заставляет человека подумать о смерти, подумать о своих деяниях. Это увеличивает ответсвенность человека, усиливает иман и богобоязненность.


Опубликовано:24 Март, 2017  11:26, ]]>Печать]]>
 
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