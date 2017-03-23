Армяне нарушили режим прекращения огня 109 раз

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 109 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван, Барекамаван и Бердаван Ноемберянского района, Чинари, Айгепар, Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Ферехли, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Алибейли, Агдам и Мунджуглу Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Джевахирли, Мерзили, Немирли, Шыхлар и Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.