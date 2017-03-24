Австралийский сенатор призвала ввести в стране "запрет на мусульман"

Трагические события в Лондоне, в самом центре которого в среду был осуществлен теракт, послужили толчком к началу весьма острой дискуссии в Австралии, становящейся все более ожесточенной и политически некорректной.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, узнав, что исполнителем лондонского теракта был человек по имени Халед Масуд, влиятельный австралийский сенатор, лидер партии "Одна нация" Полин Хэнсон призвала ввести "запрет на мусульман". "Многие сейчас используют в социальных сетях хештег #МолитесьзаЛондон, я же предлагаю другой хештег #МолитесьзазапретМусульман (#Pray4Muslimban), - заявила Хэнсон. - У нас реальные проблемы, и необходимо сделать все, чтобы у нас не было религии, которая на самом деле является идеологией и которая рано или поздно приведет к огромным разрушениям на наших улицах. Нужно сделать это не только ради нас самих, но и ради будущих поколений".

В полемику с сенатором вступил премьер-министр страны Малколм Тернбулл. "Подстрекательство к ненависти по отношению к любому сегменту общества всегда очень опасно, - сказал он в интервью радиостанции 3AW. - Каждый имеет право на собственное мнение, свобода слова, безусловно, крайне важна, но каждый из нас при этом должен понимать - если ты пытаешься сделать ответственными за преступления ИГ всех мусульман Австралии или вообще всех мусульман, значит ты играешь на руку ИГ. - Это классическая стратегия террористов, такой она всегда была, такой остается и сейчас".

Полин Хэнсон представляет в сенате (верхней палате) федерального парламента Австралии штат Квинсленд. Одним из главных положений ее программы на состоявшихся в прошлом году парламентских выборах был призыв ввести запрет на въезд в Австралию граждан стран с преимущественно мусульманским населением. При этом Полин Хэнсон - далеко не единственный австралийский политик федерального уровня, допускающий публичные антимусульманские высказывания. "Безусловно, не все выходцы с Ближнего Востока являются террористами, но, к сожалению правдой является и то, что все теракты осуществляются людьми из регионов с экстремистской идеологией", - заявил сегодня независимый депутат парламента Боб Каттер.