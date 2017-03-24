В Йемене арабская коалиция разрушила две тысячи школ

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией разрушила в Йемене более 2 тысяч школ, заявил РИА Новости директор отдела информации в министерстве образования Йемена Исмаил Зейдан.

В конце марта исполняется два года с начала операции коалиции в Йемене. Эр-Рияд и его союзники в 2015 году вмешались в гражданский конфликт для поддержки правительства президента Абд Раббу Мансура Хади в противостоянии с хуситами, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Объем ущерба, понесенного образовательным процессом в результате саудовской агрессии против образовательных учреждений, достиг 2306 школ и других образовательных учреждений, включая полное и частичное разрушение", — заявил Зейдан, представляющий министерство в захваченной повстанцами столице Сане.

По его словам, стоимость ущерба оценивается в 400 миллионов долларов США. Он добавил, что жертвами военных действий стали десятки преподавателей и учащихся образовательных учреждений.

ООН ранее многократно заявляло о тяжелой гуманитарной ситуации в связи с вооруженным конфликтом в Йемене. По ее данным, с голодом сталкивается около двух третей населения страны — около 17 миллионов человек.