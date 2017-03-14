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Новости

В секторе Газа убит один из лидеров движения ХАМАС

Один из лидеров исламистского движения ХАМАС убит в секторе Газа.

Как передает islam.az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции группировки.

Неизвестные выстрелили в Мазен Фукаха несколько раз. По данным агентства, он был освобожден израильтянами из тюремного заключения в 2011 году и выслан в сектор Газа.

"ХАМАС и его (военное крыло) считают Израиль и его союзников виновными в этом отвратительном преступлении… Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить", — цитирует агентство заявление движения.

Как сообщается, представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее.


Опубликовано:25 Март, 2017  10:58, ]]>Печать]]>
 
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