Читатель спрашивает: Какой путь самый продуктивный для нравственного развития и усиления самоконтроля?

Самым действенным методом является спрос с себя за все свои поступки. Пророк (с) велел по этому поводу: «Прежде чем будете подвергнуты спросу, спросите сами с себя, прежде чем ваши деяния будут взвешены, взвесьте свои деяния, и готовьтесь к Судному дню» («Бихаруль-анвар», т.70, стр.73).

Самым лучшим методом спроса с себя является отчет за свои поступки в конце каждого дня: человек вспоминает свои действия в течение суток, восславляет Аллаха за савабы, просит прощения за содеянные грехи. Имам Муса Кязим (а) сказал: «Человек, не подвергающий себя ежедневному спросу, не является нашим последователем. Если сделал доброе деяние, пусть попросит Аллаха увеличить саваб за это, и восславит Его. Если совершил плохой поступок, пусть покается и попросит прощения у Аллаха» («Бихаруль-анвар», т.70, стр.72).