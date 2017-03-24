ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Сегодня мовлуд Ее Светлости Фатимы (с.а) Сегодня мовлуд Ее Светлости Фатимы (с.а)
Каковы основные правила сна в Исламе? Каковы основные правила сна в Исламе?
ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
СМИ: С конца января в Сирии погибли трое россиян СМИ: С конца января в Сирии погибли трое россиян
Взятие Ракки может стоить США потери Турции Взятие Ракки может стоить США потери Турции

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Мар.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Новости по миру

ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

В Росгвардии это заявление назвали очередным свидетельством того, что Россия находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Шесть военнослужащих, погибших в результате нападения, до конца выполнили свой воинский долг. Бандиты были уничтожены. Бойцы Росгвардии доказали, что они противодействуют террористическим угрозам и надежно обеспечивают мирную жизнь российских граждан", — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на пятницу шестеро боевиков атаковали часть, расположенную в станице Наурская. В бой с ними вступил войсковой наряд, все террористы были ликвидированы. При этом погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое террористов были уроженцами Ростовской области, один — из Волгоградской области и трое — из Чечни.


Опубликовано:25 Март, 2017  11:49, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Март, 2017
В Йемене арабская коалиция разрушила две тысячи школ
24 Март, 2017
Президент Болгарии заявил, что не потерпит лекций по демократии от Эрдогана
24 Март, 2017
Австралийский сенатор призвала ввести в стране "запрет на мусульман"
24 Март, 2017
В Чечне боевики напали на воинскую часть: есть убитые
24 Март, 2017
Установлена личность совершившего теракт в Лондоне

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
25 Март, 2017
ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне
25 Март, 2017

Какой путь самый продуктивный для нравственного развития и усиления самоконтроля? Ислам в вопросах
25 Март, 2017
В секторе Газа убит один из лидеров движения ХАМАС
25 Март, 2017
МО Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки
24 Март, 2017
В Йемене арабская коалиция разрушила две тысячи школ
24 Март, 2017

Президент Болгарии заявил, что не потерпит лекций по демократии от Эрдогана
24 Март, 2017

Австралийский сенатор призвала ввести в стране "запрет на мусульман"
24 Март, 2017

В Чечне боевики напали на воинскую часть: есть убитые
24 Март, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 109 раз
24 Март, 2017

Каковы основные правила сна в Исламе? Ислам в вопросах
24 Март, 2017

Установлена личность совершившего теракт в Лондоне
24 Март, 2017
250 нелегальных мигрантов погибли у берегов Ливии
23 Март, 2017

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
23 Март, 2017

Военные поймали ребенка-смертника, которого террористы ИГ послали в Мосул Видео
23 Март, 2017
Австралийские власти не пустили в страну 500 сирийских беженцев
23 Март, 2017

Тереза Мэй: Террорист, осуществивший атаку в Лондоне, был британцем
23 Март, 2017

Диверсанты подорвали крупнейший склад боеприпасов Украины Видео
23 Март, 2017
Коалиция уничтожила более 180 главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке
23 Март, 2017

Боевики "Джебхат ан-Нусры" убили 25 человек в сирийской деревне
23 Март, 2017
В Афганистане в результате нападения погибли девять полицейских
23 Март, 2017

Что означает слово «фарадж»? Ислам в вопросах
23 Март, 2017

B результате теракта в Лондоне погибло 5 человек, ранены 40 человек
23 Март, 2017
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз
22 Март, 2017

СМИ: С конца января в Сирии погибли трое россиян
22 Март, 2017
Имама московской мечети будут судить за публичное оправдание терроризма
22 Март, 2017

Взятие Ракки может стоить США потери Турции Американские источники
22 Март, 2017
Нидерланды санкционировали акцию террористов PKK
22 Март, 2017
Экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
22 Март, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 143 раза
22 Март, 2017
В секторе Газа в результате артиллерийского обстрела погиб палестинец
22 Март, 2017

Существует ли в Исламе указание об оказании почтения сейидам? Ислам в вопросах
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com