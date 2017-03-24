ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

В Росгвардии это заявление назвали очередным свидетельством того, что Россия находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Шесть военнослужащих, погибших в результате нападения, до конца выполнили свой воинский долг. Бандиты были уничтожены. Бойцы Росгвардии доказали, что они противодействуют террористическим угрозам и надежно обеспечивают мирную жизнь российских граждан", — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на пятницу шестеро боевиков атаковали часть, расположенную в станице Наурская. В бой с ними вступил войсковой наряд, все террористы были ликвидированы. При этом погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое террористов были уроженцами Ростовской области, один — из Волгоградской области и трое — из Чечни.