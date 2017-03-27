Суд хуситов приговорил президента Йемена к смертной казни

Суд безопасности в Сане, подконтрольной вооруженным формированиям движения “Ансар Аллах” (хуситы), выступающим против правительственных сил в Йемене, приговорил “за государственную измену” президента Абд Раббо Мансура Хади к смертной казни.

Как передает islam.az со ссылкой на Синьхуа, суд признал президента Хади “беглецом” и осудил главу государства и еще шесть йеменских чиновников “за государственную измену” и "сотрудничество со страной-агрессором Саудовской Аравией и ее союзникам в атаках с воздуха, моря и земли" на йеменской территории.

Как отмечает агентство, среди “осужденных” посол Йемена в США Ахмед Авадх бин Мубарак и бывший глава МИД Рияд Ясин. Решение суда было опубликовано накануне второй годовщины действий ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией против хуситов в Йемене, указывает Синьхуа.

Как сообщило агентство SABA, “миллионы йеменцев вышли сегодня на массовый митинг на площади Сабин в центре Саны, чтобы отметить вторую годовщину сопротивления саудовской агрессии”.