Читатель спрашивает: Достоверен ли источник молитвы, известной как молитва во здравие имама Махди (а)?

Эта молитва, начинающаяся словами «Аллахумма кун ли-валиййика», читается обычно после намаза. Эта молитва во здравие 12-го имама и об ускорении его прихода. Различные варианты этой молитвы можно встретить в нескольких древних источниках. В сборнике хадисов «Кафи» молитва, с небольшими изменениями (вместо «Худжат ибниль-Хасан» «фулан ибни фулан»), упоминается от непорочных имамов, но не указано, о каком имаме конкретно идет речь. Это же упоминает Сеййид ибн Тавус в своей книге «Игбал». В обоих источниках молитва представлена как молитва 23-ей ночи месяца Рамазан. Вместе с тем, отмечается, что чтение этой молитвы во все времена является желательным деянием.

Знаменитый ученый Кафами также упоминает эту молитву в своих книгах «Мисбах» и «Баладуль-амин». Ссылаясь на эти источники, Алламе Меджлиси добавил эту молитву в «Бихаруль-анвар».