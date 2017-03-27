Совершившая Умру группа паломников вернулась в Азербайджан

Группа из 60 паломников, совершивших Умру, вернулась на родину.

Об этом Report сообщил представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев.

По его словам, во время совершения Умры проблем с состоянием здоровья паломников не возникло: "Паломники благополучно завершили свои богослужения. В настоящее время температура воздуха там составляет 30-32 градуса, поэтому в связи с погодными условиями паломники не испытывают трудностей. Пока неизвестно, когда следующая группа отправится в паломничество".

Отметим, что группа, которая 17 марта отправилась в Саудовскую Аравию для совершения Умры, состояла из 60 человек. 48 из них были женщины, 12 мужчины. 30 из паломников воспользовались пакетом, стоимость которого на одного человека составляла 2230 долларов, остальным 30 - оформили пакет стоимостью 1590 долларов.