На востоке Афганистана уничтожили более 30 боевиков ИГ за сутки

Афганские силовики в результате авиаударов и рейдов уничтожили за сутки 36 боевиков террористической группировки ИГ в восточной провинции Нангархар, сообщает министерство внутренних дел Афганистана.

"За последние 24 часа в результате авиационных бомбардировок в округе Кот были уничтожены 33 боевика ИГ", — говорится в заявлении министерства.

По данным министерства, еще три боевика были уничтожены силами безопасности страны в результате рейда в деревне в провинции Нангархар. Силовики изъяли оружие при обыске тайников террористов, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Влияние ИГ в Афганистане возросло за 2016 год десятикратно. Также в стране активна другая радикальная группировка "Талибан".