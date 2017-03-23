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Новости » Точка зрения

Гаджи Шахин: "Верующие должны подходить к вопросам взвешенно"

Предлагаем вниманию читателей интервью имама мечети «Мешеди Дадаш», теолога гаджи Шахина Гасанлы порталу islam.az.

- Сегодня тысячи людей координируют свою жизнь на основании Ваших проповедей. А не помните, когда Вы впервые почувствовали, что люди ценят Ваши советы и следуют им?

- Честно говоря, никогда не задумывался об этом. Готовясь к проповедям, стараюсь затронуть жизненные проблемы, вопросы, которые могут сделать людей счастливыми. Всегда был убежден, что религия должна придавать людям жизненную силу, регламентировать их жизнь. Если люди будут видеть в религии не только панацею в иной жизни, но и путеводителя в жизни этой, то станет меньше и фанатизма. Потому что насколько легко манипулировать обещаниями относительно иной жизни, настолько трудно приводить примеры в этой жизни. В нашем обществе эта тема всегда вызывала интерес, поэтому мне трудно сказать, когда именно мои проповеди стали популярными.

- В своих выступлениях Вы очень часто затрагиваете вопрос единства между представителями различных течений Ислама. А можно ли верить в возникновении единства между шиитами и радикальными ваххабитами?

- Единство не может строиться на внешних атрибутах, это внутреннее чувство. Люди сближаются с тем, что близко им по духу. В современном мире это можно отчетливо наблюдать. Сегодня, вне зависимости от мазхабной принадлежности и политических взглядов, по одну сторону баррикад находятся эгоистически и радикально настроенные люди. Они даже используют одинаковую риторику. С другой стороны, несмотря на внешние различия, прогрессивные люди также имеют схожие позиции. Это более существенное и сплоченное единство. Поэтому, единство между радикалом и не радикалом кажется невозможным.

В общем же, если мусульмане хотят идти в ногу со временем, то единственным путем достижения этого является единство и сплоченность. Там, где царят хаос, противостояния, взаимные упреки не может быть развития и прогресса. Мы обязаны направить весь свой потенциал на развитие общества, помогать друг другу в этом.

- Иногда вопрос временного брака приводит к серьезным спорам. Как Вы думаете, насколько современное общество Азербайджана и временный брак соответствуют друг другу? И вообще, что бы Вы посоветовали мужчинам, которые раз в месяц меняют своих партеров по временному браку?

-  Мы не можем закрывать глаза на реальность. В мире идут стремительные процессы интеграции, наше общество не может жить изолированно. Новое поколение обладает новыми нравственным ценностями, которые мы не можем воспринимать. Хотим мы того или нет, но это так. Где же выход? Мы должны или запретить Интернет, кинотеатры, книги и иные средства информации, и жить в виде секты. Или же отложить консервативную риторику, постараться изменить реальность в лучшую сторону посредством здорового мышления. С этой точки зрения, в период, когда половая жизнь становится культом, временный брак может стать выходом из положения. Временный брак – это правило, призванное упредить разврат, а не альтернатива семейной жизни или же оправдание разврата. Поэтому, семейные мужчины или же те, кто способен создать семью, должны воздержаться от этого. На самом деле, насколько общество будет консервативным, настолько взаимоотношение противоположных полов будут направлены на эксплуатацию женщин мужчинами, будут увеличиваться число злоупотреблений временным браком.  Насколько общество будет здравомыслящим, насколько люди будут удалены от чувства эгоизма, настолько взаимоотношение мужчин и женщин будут искренними, усилятся любовь и взаимоуважение.

- У шиитов есть два научных центра – Наджаф и Кум. И в обоих центрах очень много наших соотечественников получили образование, некоторые продолжают  учиться и по сей день. Но в Азербайджане нет ни одного муджтехида. В чем причина: наши соотечественники настолько не преуспевают в учебе, их возможности ограничены, или же что-то иное?

- Это многосторонний вопрос. Мир, в том числе и шиитский мир изменяется. Традиционные институты переживают этот процесс весьма болезненно, для этого нужно время. Нельзя сказать, что продвижения нет вообще, но, к сожалению, все это запаздывает.

Что касается Азербайджана, то следует отметить, что в этой области у нас большие традиции. Династии ученых Бадкубейи, Иравани, Гарабаги, Нахчывани оставили глубокий след в истории. Среди наших ученых было и немало новаторов. В  Азербайджане всегда были сильны традиции исламского просвещения, и сегодня необходимо возродить эту традицию. Думаю, есть необходимость в создании научно-религиозных центров, которые смогли бы мобилизовать потенциал верующих для развития нашей страны.

- В Азербайджане очень много Ваших последователей. Какие их качества Вам не по душе? И какие Вам нравятся? А какие качества Вы хотели бы видеть в них?

- Люди должны быть не моими последователями, а религии, которую я представляю, ценностей, которые проповедую. Очень хотелось бы, чтобы верующие были добрыми, жизнерадостными, интеллектуальными, трудолюбивыми, могли подходить к вопросам взвешенно. Верующий не должен быть нигилистом, должен знать простые правила этикета, не быть расположенным к предубеждениям, не поддаваться на провокации. Положительные тенденции налицо, однако, к сожалению, все еще не удается победить стереотипные мышления.

- Слушаете ли Вы проповеди других теологов Азербайджана? Или такого не бывает?

- Наоборот, я слушаю очень многих. Каждый нуждается в проповеди. Как теолог, я иногда обязан слушать проповеди, чтобы быть в курсе происходящих в религиозной области событий, знать, какие вопросы стоят на повестке дня.

islam.az


Опубликовано:27 Март, 2017  16:39, ]]>Печать]]>
 
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