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Наступает месяц Раджаб, какие богослужения следует выполнить?

В этом году месяц Раджаб начинается 29-го или 30-го марта (О точной дате начала месяца будет сообщено дополнительно). Какие богослужения следует выполнять в этот месяц?

От Святейшего Пророка (с) повествуется: «Месяц Раджаб – это великий месяц Всевышнего. Никакой (другой) месяц не сможет сравниться с ним по своему почтению и преимуществам…».

В исламских источниках указывается, что богоугодным делом в месяц Раджаб является чтение нижеследующей молитвы после намазом утром и вечером. Сначала произносится: «Йа манн арджуху лиькулли хайрин ва амана сахатаху инда кули шарр, йа манн йутил касира биль-галиль, йа ман йути ман саалаху, йа манн йути манн ламйасаллу ва манн лам йарифху таханнунан минху ва рахматан. Атини бимасалати иййака джамиа хайрид-дунйа ва джамиа хайриль ахира, васриф анни бимасалати иййака джамиа шаррид-дунйа ва шарриль ахира, фа-иннаху гайру мангусин ма аатайта ва издни мин фазлика йа Карим».

Перевод: «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного! О, Тот, на Кого я надеюсь во всем в чем добро! И в Ком ищу убежище от гнева Его во зле! О, Тот, кто за наши маленькие и незначительные дела воздает великим вознаграждением. О, Тот, кто воздает каждому, кто попросит Тебя! О, Тот, кто ниспосылает тому, кто не просит Тебя ни о чем и не знает Тебя – обладателя милости, любви и милосердия. Воздай мне за мою просьбу и мольбу всем добром бренного мира и всем добром мира загробного! И огради меня от того в чем прошу и молю Тебя – от всего зла и плохого бренного мира и всего зла и плохого мира загробного! Ибо сколь Ты не дарил бы (от сокровищниц милости и милосердия твоего) не убудет! И, да приумножь мне от милости своей и милосердия!»

Затем левой рукой взять бороду (если нет бороды – приложить руку к голове), а указательный палец правой руки поднять вверх и произнести (женщины просто читают): «Йа заль-джалали валь икрам, йа заннамаи валь джуд, йа залманни ват-тавиль, харрим шейбати алан-нар» (приложивший левую руку к голове вместо «шейбати» должен прознести «шари»). Перевод: «О Владыка Величия и Славы! О Владыка благ и прощения! О Тот, Кому мы обязаны и Кто является пиком щедрости! Сделай запретным для ада мои седые волосы! О Милосерднейший из милосердных!».

Также большим савабом является держание поста в месяц Раджаб.  В одном из преданий о посте месяца Раджаб говорится: «Тoт, ктo пoстится хoтя бы 1 дeнь в мeсяц Рaджaб, зaслужит oгрoмную милoсть и блaгoслoвeниe Aллaхa. Пoстящийся 2 дня пoлучит двoйную нaгрaду. Для пoстящeгoся 3 дня будeт сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo oгня. Тoт, ктo пoстится 4 дня будeт зaщищeн oт сумaсшeствия, разных болезней и пpoкaзы и, чтo oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн oт злa Дaджaля (aнтихристa). Тот, кто постится 5 днeй - будeт зaщищен oт нaкaзaния в мoгилe. Тот, кто постится 6 днeй, будeт вoскрeшeн в Судный Дeнь с лицoм, сияющим ярчe и прeкрaснee, чeм пoлнaя лунa. 7 днeй - Aллaх зaкрoeт 7 двepeй Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe пoпaл тудa. 8 днeй - Aллaх oткрoeт двeри Рaя для этoгo чeлoвeкa. 14 днeй - Aллaх нaгрaдит пoстящeгoся чeм-тo тaким пpepacным, o чeм ни oднa живaя душa нe слышaлa. Тому, кто постится 15 дней в Рaджaб, Аллах даст такой статус, что ни один из приближенных ангелов и ни один из Пророков-посланников (миp им) не пройдет мимо этого человека, не сказав: «Поздравления тебе, так как ты спасенный и находишься в безопасности».


Опубликовано:28 Март, 2017  12:11, ]]>Печать]]>
 
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