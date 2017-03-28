Президент Ирака: Скоро вся территория страны будет освобождена от "военной силы" ИГ

Багдад ожидает, что скоро вся территория Ирака будет освобождена от военной силы террористической группировки ИГ, заявил в интервью РИА Новости президент Ирака Фуад Масум.

"Что касается окончательной победы над ИГ и его искоренения, то это займет некоторое время, однако присутствие ИГ как военной силы "на земле", я полагаю, закончится в течение небольшого промежутка времени", — сказал он.

По словам иракского президента, для победы над ИГ "как над организацией и ячейками, действующими время от времени, понадобится больше времени", передает islam.az.

"Если говорить о военном аспекте, то сейчас иракская армия и другие формирования сражаются с ИГ. Мы получали и продолжаем получать помощь от разных стран, но нам понадобится время после победы над ИГ как над военной силой для сотрудничества и координации с различными странами, потому что ИГ — это не только военная сила, но и террористическая идеология, которая прибегает к различным формам действия", — отметил Масум.