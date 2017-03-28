Стартовали тренинги по личному развитию женщин

Молодежный Форум ОИС за Диалог и Сотрудничество в этом году планирует провести ряд тренингов и мероприятий в странах Организации Исламского Сотрудничества с целью повышения социальной активности женщин, облегчения возможностей по нахождению рабочих мест на трудовом рынке, а также оказания поддержки их индивидуальному развитию. В рамках этих мероприятий дан старт проведению бесплатных тренингов и обучающих программ в Азербайджане.

В рамках начального этапа этого проекта в Баку при организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС и поддержки Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Проблемам Семьи, Женщин и Детей был осуществлен образовательный проект «Моя любимая няня», целью которого является предоставление тренинговых услуг и их сертификация женщинам, которые желают работать в качестве профессиональных нянь.

Следует отметить, что подобные тренинги впервые проводятся в Баку. В течение тренингов которые прошли в феврале и марте сего года, женщины приняли участие в тренингах и дискуссиях по темам «Этические правила поведения няни и ее обязанности», «Права ребенка и безопасность детей», «Присмотр за ребенком – питание, гигиена и их обеспечение одеждой в зависимости от возраста», «Навыки первичной медицинской помощи», «Дети, нуждающиеся в особом уходе и правила обращения с ними», «Права и обязанности няни, правовое регулирование отношений между семьей и няни» и т.д.. Тренинги были проведены врачами и психологами, приглашенными Государственным Комитетом по Проблемам Семьи, Женщин и Детей. В конце тренингов и обучающих программ все участницы были награждены соответствующими сертификатами.

В ближайшем будущем планируется проведения тренингов для женщин в области таких профессий, как профессиональная кулинария, ковроткачество и др.