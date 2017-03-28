С середины февраля жертвами боев за Мосул стали более 300 мирных жителей

Более 300 мирных жителей погибли с середины февраля в боях за западную часть иракского Мосула.

Как передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в ООН.

"По информации, подтвержденной Управлением ООН по правам человека и миссией ООН по содействию в Ираке, не менее 307 мирных жителей погибли в период с 17 февраля по 22 марта", - говорится в коммюнике, распространенном правовым управлением ООН во вторник.

"Кроме того, поступила информация, что в период с 23 по 26 марта в четырех предместьях на западе Мосула были убиты не менее 95 мирных жителей", - отмечается в коммюнике.