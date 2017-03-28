Террористы ИГ выступили с угрозами в адрес Ирана

Террористическая группировка ИГ распространила видео с угрозами в адрес Ирана. Об этом сообщает иранский новостной телеканал IRINN.

По его данным, в интернете появился ролик продолжительностью 37 минут, в котором фигурируют три боевика ИГ. Первый террорист по имени Абу Фарук аль-Фарси выступает в качестве персоязычного представителя, второй представляет народность белуджей и называет себя Абу Моджахед аль-Балуши, третий по имени Абу Саад аль-Ахвази говорит якобы от лица арабоязычной части населения Ирана. Они называют власти Исламской Республики "еретиками" и призывают население к беспорядкам, диверсиям и проведению вооруженных нападений, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Человек в маске по имени аль-Балуши утверждает, что ИГ "завоюет Иран". По данным телеканала, распространенный видеоролик был снят в приграничной с ИРИ иракской восточной провинции Дияла. Он изобилует высказываниями, искажающими исторические факты и реальную действительность, в нем утверждается, что "власти Ирана всегда истребляли представителей нацменьшинств, а депутаты, представляющие в парламенте нетитульные народности, названы кафирами и муртадами".