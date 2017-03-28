В США вандалы швырнули камни и Библию в окна мечети

В минувшие выходные одна из мечетей американского штата Колорадо подверглась вопиющему акту вандализма, при котором была применена христианская символика.

Рано утром в воскресенье неизвестные швырнули камни и Библию в окна исламского центра Форт-Коллинз, сообщает Islam.az со ссылкой на ансар.ру.

По словам президента исламского центра Тауфика Абуиллаиля, запись камеры наблюдения показала, что некий молодой мужчина пытается проникнуть со взломом в мечеть.

У злоумышленника не получилось сделать это, но он разбил окна с помощью камней и бросил в мечеть христианское священное писание.

В связи с инцидентом мечеть была вынуждена отменить воскресные занятия для детей.

Правоохранительные органы Форт-Коллинза проводят расследование. Атаку на мечеть осудил депутат Конгресса от штата Колорадо Джаред Полис.