Читатель спрашивает: Как поступить, чтобы остудить свой гнев?

Гнев является одним из осуждаемых состояний в Исламе. Он считается причиной многих зол. В Коране Аллах велит, что одной из особенностей богобоязненных людей является их способность сдержать гнев (Али-Имран, 134).

Разгневавшийся человек должен постараться унять свой гнев, вспомнить, что это состояние не одобряется Аллахом. Можно выпить немного воды, чтобы развеять мысли и успокоиться. Разгневанному человеку также советуют поменять свое местоположение. Например, если стоит, то лучше сесть, если сидит, то лечь. Разгневанному человеку полезно будет также искать прибежище от козней Сатаны у Аллаха (произнести «аузу билляхи минаш-шейтанир-раджим») или же совершить малое омовение холодной водой.