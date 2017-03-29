ФСБ РФ разоблачила ячейку террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"

Законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" разоблачена в Московском регионе и Пензенской области, задержаны три человека.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ФСБ РФ в четверг.

"В результате проведенных 28 марта мероприятий на территории Московского региона и Пензенской области пресечена противоправная деятельность организованной, глубоко законспирированной структуры международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")", — говорится в релизе.

В ходе обысков, проведенных по ранее возбужденному уголовному делу, задержаны три участника террористической организации, в том числе один из ее руководителей.

Изъяты религиозно-пропагандистская литература, средства связи и "иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов организации".