Руководство ИГ бежит из Ракки

За последние дни десятки представителей руководства террористической группировки "Исламское государство" и члены их семей покинули сирийский город Ракка. Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, об этом свидетельствуют данные правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights.

Так, только за последние сутки около 80 активистов ИГ с семьями переправились на лодках через Евфрат, чтобы бежать из города.

Это уже вторая волна покидающих Ракку. Около двух недель назад город покинули 300 активистов более низкого ранга. Предполагается, что часть из них бежала в район Хамы, а часть – в провинцию Дир аз-Зур.

Ранее семьи лидеров ИГ покинули Мосул, штурм которого ведет иракская армия. Все они устремились в сторону Ракки. Предполагается, что в этом потоке беженцев мог быть и главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.