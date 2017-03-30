Сегодня мовлуд имама Мухаммада Багира (а)

Сегодня, 1-го Раджаба, день рождения имама Мухаммада Багира (а), 5-го Имама мусульман.

Как передает islam.az, Имам Мухаммад Багир (а) родился в 57 году в Медине. Его назвали Мухаммадом. А в последствии он получил эпитет Багир, так как открыл многие познания в науке.

Период имаматства Имама Мухаммада Багира (а), который начался после смерти отца имама Саджада (а), составляет около 20 лет.

Имам был отравлен в 114 году по хиджре в 7 день месяца Зильхиджа по приказу халифа Хишама и стал шахидом. Могила Имама находится на кладбище Баки рядом с могилами других 3-х имамов.

Поздравляем всех мусульман в связи с благословенным мовлудом Имама Багира (а).