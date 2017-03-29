Читатель спрашивает: Может ли аят Корана быть упразднен указанием в сунне?

Существует несколько способов упразднения, одним из которых является упразднение аята Корана сунной. Большинство ученых признают этот метод. Здесь нужно учесть, что хадис, упраздняющий аят, должен быть «мутаватир», то есть должен быть пересказан в различные времена различными повествователями (рави).Однако некоторые ученые, например, в мазхабе ахли-сунны Имам Шафии, в шиитском мазхабе Шейх Муфид и Алламе Аскери, не были согласны с тем, что хадис «мутаватир» может упразднить аят. Несмотря на то, что большинство ученых и признают теоретическую возможность подобного, их мнения по конкретным примерам различны. Некоторые ученые приводили примеры такого упразднения (например, указание о прелюбодеях в 15-м аяте суры «Ниса»). Однако некоторые ученые утверждают, что это возможно теоретически, но на практике такого не было.