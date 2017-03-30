Режим прекращения огня был нарушен 143 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 143 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскеван, Шаваршаван, Бердаван, Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Ферехли, Кемерли, Гаймаглы, Гызылхаджылы и на безымянных высотах Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили, Джевахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.